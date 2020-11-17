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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:45
jay2004, стараюсь не переходити на особистості...офтоп закінчую.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 12:00
ПРи вході в ІБ вчора і сьогодні банка контрольний СМС шле 2 рази.
Нову карту в ІБ актувувати не вдається.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:01
У меня и при некоторых переводах через раз приходит по 2 СМС-пароля
... делайте хоть что-нибудь!
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