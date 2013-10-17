RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4426442744284429

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хочу висловити подяку Офіційному Представнику. В лічці поспілкувавшись, нам вислали 2 Депозитки, в районний центр Київщини (за 5 робочих днів). Строк дії нових беконтактних Депозиток - 09/22.
Перепідключили в міні-офісі, за 10 хвилин кожного клієнта. Щиро дякую!
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
jay2004
 
Повідомлень: 2456
З нами з: 19.02.09
Подякував: 63 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:26

1finanсier пополнение подойдёт
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2452
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:48

jay2004 та начебто все одно треба зробити якусь операцію, і в офіційних умовах написано, що бонус нараховують після першої операції, але не уточнюють, якої саме.
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 204
З нами з: 02.09.19
Подякував: 64 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:03

Шлють в виписці агітку про 12% по авторській карті...ніяк не виправлять.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35156
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:04

  jay2004 написав:Хочу висловити подяку Офіційному Представнику. В лічці поспілкувавшись, нам вислали 2 Депозитки, в районний центр Київщини (за 5 робочих днів). Строк дії нових беконтактних Депозиток - 09/22.
Перепідключили в міні-офісі, за 10 хвилин кожного клієнта. Щиро дякую!

По новій пошті прислали?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35156
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:26

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Хочу висловити подяку Офіційному Представнику. В лічці поспілкувавшись, нам вислали 2 Депозитки, в районний центр Київщини (за 5 робочих днів). Строк дії нових беконтактних Депозиток - 09/22.
Перепідключили в міні-офісі, за 10 хвилин кожного клієнта. Щиро дякую!

По новій пошті прислали?

Нее, ну шо вы такое гутарите, так низзя ж делать, ОфПреда накажут! :wink:
В БЦ к ним выехал представитель банка. Все как положено, с доверенностью, с действительным паспортом :) :)
Хотяя, шо вы кипишь подымаете, там у них нормальный мини-оХвиС есть.
И они уговорили ОфПреда пощиикотать ту мини-менагершу, шобы она таки заказала две пластмаски :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32958
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2621 раз.
Подякували: 3862 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:00

ПРи вході в ІБ вчора і сьогодні банка контрольний СМС шле 2 рази.
Нову карту в ІБ актувувати не вдається.
Шлють вже 1 СМС, але немає куди те СМС вводити, капча вводу не спливає.
Поверніть все взад.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 18 лис, 2020 17:10, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35156
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:01

  Квесторе_поверніться написав:ПРи вході в ІБ вчора і сьогодні банка контрольний СМС шле 2 рази.
Нову карту в ІБ актувувати не вдається.

У меня и при некоторых переводах через раз приходит по 2 СМС-пароля
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32958
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2621 раз.
Подякували: 3862 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:43

ІБ Фарса запрацював норм. Навіть карта якимось макаром активувалась. НЕ потрібно дзвонити на теплу лінію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35156
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:53

Позвонили спросили оценить их работу - поставил 9
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2452
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4426442744284429
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Valeriy237 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 22, 23, 24
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
236 57574
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 17:41
Goodman
Альфа-Банк 1 ... 9085, 9086, 9087
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90867 10736529
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 17:35
Kalgan
ОКСІ БАНК 1 ... 87, 88, 89
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
884 125566
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 16:45
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.