Додано: Сер 18 лис, 2020 12:00

ПРи вході в ІБ вчора і сьогодні банка контрольний СМС шле 2 рази.

Нову карту в ІБ актувувати не вдається.

Шлють вже 1 СМС, але немає куди те СМС вводити, капча вводу не спливає.

Поверніть все взад.

Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 18 лис, 2020 17:10, всього редагувалось 1 раз.