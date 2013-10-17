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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:21
Хочу висловити подяку Офіційному Представнику. В лічці поспілкувавшись, нам вислали 2 Депозитки, в районний центр Київщини (за 5 робочих днів). Строк дії нових беконтактних Депозиток - 09/22.
Перепідключили в міні-офісі, за 10 хвилин кожного клієнта. Щиро дякую!
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
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jay2004
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Додано: Вів 17 лис, 2020 13:26
1finanсier пополнение подойдёт
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Вів 17 лис, 2020 14:48
jay2004 та начебто все одно треба зробити якусь операцію, і в офіційних умовах написано, що бонус нараховують після першої операції, але не уточнюють, якої саме.
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1finanсier
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Додано: Вів 17 лис, 2020 15:03
Шлють в виписці агітку про 12% по авторській карті...ніяк не виправлять.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 17 лис, 2020 15:04
jay2004 написав:
Хочу висловити подяку Офіційному Представнику. В лічці поспілкувавшись, нам вислали 2 Депозитки, в районний центр Київщини (за 5 робочих днів). Строк дії нових беконтактних Депозиток - 09/22.
Перепідключили в міні-офісі, за 10 хвилин кожного клієнта. Щиро дякую!
По новій пошті прислали?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 17 лис, 2020 15:26
Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
Хочу висловити подяку Офіційному Представнику. В лічці поспілкувавшись, нам вислали 2 Депозитки, в районний центр Київщини (за 5 робочих днів). Строк дії нових беконтактних Депозиток - 09/22.
Перепідключили в міні-офісі, за 10 хвилин кожного клієнта. Щиро дякую!
По новій пошті прислали?
Нее, ну шо вы такое гутарите, так низзя ж делать, ОфПреда накажут!
В БЦ к ним выехал представитель банка. Все как положено, с доверенностью, с действительным паспортом
Хотяя, шо вы кипишь подымаете, там у них нормальный мини-оХвиС есть.
И они уговорили ОфПреда пощиикотать ту мини-менагершу, шобы она таки заказала две пластмаски
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 18 лис, 2020 12:00
ПРи вході в ІБ вчора і сьогодні банка контрольний СМС шле 2 рази.
Нову карту в ІБ актувувати не вдається.
Шлють вже 1 СМС, але немає куди те СМС вводити, капча вводу не спливає.
Поверніть все взад.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 18 лис, 2020 12:01
Квесторе_поверніться написав:
ПРи вході в ІБ вчора і сьогодні банка контрольний СМС шле 2 рази.
Нову карту в ІБ актувувати не вдається.
У меня и при некоторых переводах через раз приходит по 2 СМС-пароля
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 18 лис, 2020 17:43
ІБ Фарса запрацював норм. Навіть карта якимось макаром активувалась. НЕ потрібно дзвонити на теплу лінію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 18:53
Позвонили спросили оценить их работу - поставил 9
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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- З нами з: 08.04.14
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Сер 18 лис, 2020 16:45
KVV
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