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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лис, 2020 20:56
omb написав:
Позвонили спросили оценить их работу - поставил 9
Хто недопрацьовує?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:08
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:47
Квесторе_поверніться 9 это максимум
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Чет 19 лис, 2020 11:20
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
ПРи вході в ІБ вчора і сьогодні банка контрольний СМС шле 2 рази.
Нову карту в ІБ актувувати не вдається.
У меня и при некоторых переводах через раз приходит по 2 СМС-пароля
аналогічно
+ затримка хв 3-5, потім 2 СМС-ки приходять
чудакі
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greenozon
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:31
Обновилось приложение.
Но оплаты в льготном периоде как не было, так и нет
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bc7mV5
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Суб 21 лис, 2020 08:28
Панове, хто знає - якщо Форвардом стягнути на кокоДебіт з картки іншого банку - відсотки на залишок з якого дня почнуть капати ?
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1finanсier
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Додано: Суб 21 лис, 2020 09:04
1finanсier написав:
Панове, хто знає - якщо Форвардом стягнути на кокоДебіт з картки іншого банку - відсотки на залишок з якого дня почнуть капати ?
со следующего рабочего дня после проведения по счету. То есть в выхи смысла тянуть нету
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Суб 21 лис, 2020 09:14
Flamingo написав: 1finanсier написав:
Панове, хто знає - якщо Форвардом стягнути на кокоДебіт з картки іншого банку - відсотки на залишок з якого дня почнуть капати ?
со следующего рабочего дня после проведения по счету. То есть в выхи смысла тянуть нету
Ясно, дякую )
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1finanсier
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