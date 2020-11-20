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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4427442844294430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:56

  omb написав:Позвонили спросили оценить их работу - поставил 9

Хто недопрацьовує?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:08

Як буржуїнів Таріко хоче опрокинути
https://www.rbc.ru/finances/18/11/2020/ ... om_main_10
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35173
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:47

Квесторе_поверніться 9 это максимум
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:20

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:ПРи вході в ІБ вчора і сьогодні банка контрольний СМС шле 2 рази.
Нову карту в ІБ актувувати не вдається.

У меня и при некоторых переводах через раз приходит по 2 СМС-пароля


аналогічно
+ затримка хв 3-5, потім 2 СМС-ки приходять
чудакі :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Обновилось приложение.
Но оплаты в льготном периоде как не было, так и нет :(
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bc7mV5
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 08:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Панове, хто знає - якщо Форвардом стягнути на кокоДебіт з картки іншого банку - відсотки на залишок з якого дня почнуть капати ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:04

  1finanсier написав:Панове, хто знає - якщо Форвардом стягнути на кокоДебіт з картки іншого банку - відсотки на залишок з якого дня почнуть капати ?

со следующего рабочего дня после проведения по счету. То есть в выхи смысла тянуть нету
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:14

  Flamingo написав:
  1finanсier написав:Панове, хто знає - якщо Форвардом стягнути на кокоДебіт з картки іншого банку - відсотки на залишок з якого дня почнуть капати ?

со следующего рабочего дня после проведения по счету. То есть в выхи смысла тянуть нету

Ясно, дякую )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:29

  jay2004 написав:Хочу висловити подяку Офіційному Представнику. В лічці поспілкувавшись, нам вислали 2 Депозитки, в районний центр Київщини (за 5 робочих днів). Строк дії нових беконтактних Депозиток - 09/22.
Перепідключили в міні-офісі, за 10 хвилин кожного клієнта. Щиро дякую!


Це нові Депозитки видали чи старі переоформили?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:52

  V2 написав:
  jay2004 написав:Хочу висловити подяку Офіційному Представнику. В лічці поспілкувавшись, нам вислали 2 Депозитки, в районний центр Київщини (за 5 робочих днів). Строк дії нових беконтактних Депозиток - 09/22.
Перепідключили в міні-офісі, за 10 хвилин кожного клієнта. Щиро дякую!


Це нові Депозитки видали чи старі переоформили?

Переоформили старі.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
jay2004
 
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