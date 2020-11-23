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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4428442944304431

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:48

У Форварда в списке кешбека добавилась 4я категоря - техника и оборудование 3% собственные, 7% кредитные. Информации на сайте не нашла, похоже, черная пятница :roll:
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 174
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 22 раз.
     
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    Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:53

    Re: Форвард Банк Forward Bank

    В описании написано сроки действия категории с 24 по 30 ноября.
    Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
    • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
    • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
    MASolomko
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    Повідомлень: 2667
    З нами з: 08.03.18
    Подякував: 283 раз.
    Подякували: 390 раз.
     
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    1
      #<1 ... 4428442944304431
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