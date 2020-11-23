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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:48
У Форварда в списке кешбека добавилась 4я категоря - техника и оборудование 3% собственные, 7% кредитные. Информации на сайте не нашла, похоже, черная пятница
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
В описании написано сроки действия категории с 24 по 30 ноября.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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