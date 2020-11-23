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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4428442944304431

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:48

У Форварда в списке кешбека добавилась 4я категоря - техника и оборудование 3% собственные, 7% кредитные. Информации на сайте не нашла, похоже, черная пятница :roll:
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 176
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 22 раз.
     
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    Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:53

    Re: Форвард Банк Forward Bank

    В описании написано сроки действия категории с 24 по 30 ноября.
    Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
    • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
    • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
    MASolomko
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    Повідомлень: 2667
    З нами з: 08.03.18
    Подякував: 283 раз.
    Подякували: 390 раз.
     
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    1
    Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:29

    Re: Форвард Банк Forward Bank

    Ну что за б...во? только на днях телик купил.
    andreyiskra
     
    Повідомлень: 1018
    З нами з: 28.01.15
    Подякував: 7 раз.
    Подякували: 45 раз.
     
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    Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:30

    andreyiskra
    купите новый, старый сдайте )
    РЕФКИ 8)
      http://lx4.me/c/BruGAiHB
      ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата       $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
      Spring
       
      Повідомлень: 176
      З нами з: 04.02.14
      Подякував: 21 раз.
      Подякували: 22 раз.
       
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      Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:36

      Так он уже эксплуатировался. Не примут. Тем более это интернет магазин был.
      andreyiskra
       
      Повідомлень: 1018
      З нами з: 28.01.15
      Подякував: 7 раз.
      Подякували: 45 раз.
       
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      Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:43

      Re: Форвард Банк Forward Bank

        Spring написав:4я категоря - техника и оборудование


      це які магази підпадають під цей чорно-пятничний нежданчік
      +50грн !
      Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
      greenozon
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      Повідомлень: 10159
      З нами з: 01.06.14
      Подякував: 200 раз.
      Подякували: 722 раз.
       
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      Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:59

        greenozon написав:
        Spring написав:4я категоря - техника и оборудование


      це які магази підпадають під цей чорно-пятничний нежданчік

      Фокстрот, Комфи подпадают
      Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
      • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
      • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bc7mV5
      • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
      • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
      • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
      ukrprom2014
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      Повідомлень: 2071
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      Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:05

      Re: Форвард Банк Forward Bank

      а тим часом валютні ставки сьогодні різко вниз
      долар 0.5%
      промокод від Мінфіна UF9U733
      wolt450
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      Повідомлень: 3408
      З нами з: 07.12.10
      Подякував: 11 раз.
      Подякували: 323 раз.
       
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      Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:26

      wolt450 такое впечатление, что банки хотят отказываться от валюты...печально это все
      Кешбечные карты!
      1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
      2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
      3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
      Вопросы - в личку!
      omb
       
      Повідомлень: 2478
      З нами з: 08.04.14
      Подякував: 23 раз.
      Подякували: 192 раз.
       
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      Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:32

        greenozon написав:
        Spring написав:4я категоря - техника и оборудование


      це які магази підпадають під цей чорно-пятничний нежданчік

      Зображення
      РЕФКИ 8)
        http://lx4.me/c/BruGAiHB
        ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата         $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
        Spring
         
        Повідомлень: 176
        З нами з: 04.02.14
        Подякував: 21 раз.
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