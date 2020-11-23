|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:48
У Форварда в списке кешбека добавилась 4я категоря - техника и оборудование 3% собственные, 7% кредитные. Информации на сайте не нашла, похоже, черная пятница
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
В описании написано сроки действия категории с 24 по 30 ноября.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ну что за б...во? только на днях телик купил.
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:30
andreyiskra
купите новый, старый сдайте )
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:36
Так он уже эксплуатировался. Не примут. Тем более это интернет магазин был.
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
це які магази підпадають під цей чорно-пятничний нежданчік
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:59
Фокстрот, Комфи подпадают
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
а тим часом валютні ставки сьогодні різко вниз
долар 0.5%
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:26
wolt450 такое впечатление, что банки хотят отказываться от валюты...печально это все
Кешбечные карты!
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:32
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
|