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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4429443044314432

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:35

  Spring написав:У Форварда в списке кешбека добавилась 4я категоря - техника и оборудование 3% собственные, 7% кредитные. Информации на сайте не нашла, похоже, черная пятница :roll:

жалко, МарХетПлЭйсы не попадают :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:Фокстрот, Комфи подпадают

Онлайн-оплата у Фокстрот у меня этим летом проходила под MCC 5719, что не попадает под эту акцию.

Вот, кстати,
  flawyer написав:Онлайн-оплата в Фокстроте оказалась "Меблі та будівництво"((
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:35

Непонятно, но этой свежей акции оплаты надо делать на сайте или в магазине оффлайн?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:44

  andreyiskra написав:Ну что за б...во? только на днях телик купил.

Аналогично вчера новый на кухню, бо старый за 25 лет уже уставать стал.
Теперь вынужден смотреть новый телефон...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:49

  swan forever написав:
  andreyiskra написав:Ну что за б...во? только на днях телик купил.

Аналогично вчера новый на кухню, бо старый за 25 лет уже уставать стал.
Теперь вынужден смотреть новый телефон...

Мне тоже вчера привезли :D
Оказывается у телевизоров XiaoMi в комплекте не идут винты для крепления на стену((
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:55

swan forever
где угодно, главное чтоб MCC совпал
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:55

Rainbow
Only Sony...
Старый хайблек тринитрон, как и остальная продукция, убедительное доказательство.
Так по этой акции где брать - в Сети или оффлайн?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:56

anis
Гран мерси, мадмуазель!
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:00

swan forever
Как онлайн так и оффлайн, лишь бы МСС соответствовал.
Свой сони в кухне снял, отслужил (раза в 4 тяжелее современных), теперь время смарт :)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:02

swan forever
попрошу, месье!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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