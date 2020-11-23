Єдрьон батон!!!!!!
гляньте як валюта завалилась каменем вниз!
не к добру це все, барсік завжди триимав по валюті пристойні %%
Євро 0.25 річних
тьфу блін
$ по королівськи! аж в два рази більше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 14:46
Єдрьон батон!!!!!!
гляньте як валюта завалилась каменем вниз!
не к добру це все, барсік завжди триимав по валюті пристойні %%
Євро 0.25 річних
тьфу блін
$ по королівськи! аж в два рази більше
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 24 лис, 2020 14:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
в COMFY техника, если что
в Фокстроте, кстати, тоже техника, ну а нет - всегда можно отменить на лету
Додано: Вів 24 лис, 2020 15:35
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