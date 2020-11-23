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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4430443144324433

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:46

Єдрьон батон!!!!!!

гляньте як валюта завалилась каменем вниз!
не к добру це все, барсік завжди триимав по валюті пристойні %%
Євро 0.25 річних
тьфу блін
$ по королівськи! аж в два рази більше :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

в COMFY техника, если что
в Фокстроте, кстати, тоже техника, ну а нет - всегда можно отменить на лету
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:35

  clientage написав:
  Spring написав:У Форварда в списке кешбека добавилась 4я категоря - техника и оборудование 3% собственные, 7% кредитные. Информации на сайте не нашла, похоже, черная пятница :roll:

жалко, МарХетПлЭйсы не попадают :(

Сдается мне, что все уже развлеклись по полной)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4600
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