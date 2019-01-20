Єдрьон батон!!!!!!
гляньте як валюта завалилась каменем вниз!
не к добру це все, барсік завжди триимав по валюті пристойні %%
Євро 0.25 річних
тьфу блін
$ по королівськи! аж в два рази більше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 14:46
Єдрьон батон!!!!!!
гляньте як валюта завалилась каменем вниз!
не к добру це все, барсік завжди триимав по валюті пристойні %%
Євро 0.25 річних
тьфу блін
$ по королівськи! аж в два рази більше
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 24 лис, 2020 14:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
в COMFY техника, если что
в Фокстроте, кстати, тоже техника, ну а нет - всегда можно отменить на лету
Додано: Вів 24 лис, 2020 15:35
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:12
Подскажите, какой MCC при оплате метро в Харькове? 4111? Подпадает ли оплата под категорию "Путешествия"? Кто-нибудь пробовал?
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:11
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 24 лис, 2020 21:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кешбек на техніку в той самий ліміт 1000 грн входить? Чи на нього окремий ліміт кешбеку?
Підпис без реферальних посилань
Додано: Вів 24 лис, 2020 22:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Comfy онлайн оплата прокатила. Только в приложении пишет что это алло.
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