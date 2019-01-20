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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4430443144324433

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 466
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 466
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:46

Єдрьон батон!!!!!!

гляньте як валюта завалилась каменем вниз!
не к добру це все, барсік завжди триимав по валюті пристойні %%
Євро 0.25 річних
тьфу блін
$ по королівськи! аж в два рази більше :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

в COMFY техника, если что
в Фокстроте, кстати, тоже техника, ну а нет - всегда можно отменить на лету
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:35

  clientage написав:
  Spring написав:У Форварда в списке кешбека добавилась 4я категоря - техника и оборудование 3% собственные, 7% кредитные. Информации на сайте не нашла, похоже, черная пятница :roll:

жалко, МарХетПлЭйсы не попадают :(

Сдается мне, что все уже развлеклись по полной)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:12

Подскажите, какой MCC при оплате метро в Харькове? 4111? Подпадает ли оплата под категорию "Путешествия"? Кто-нибудь пробовал?
ygn
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:11

  ygn написав:Подскажите, какой MCC при оплате метро в Харькове? 4111? Подпадает ли оплата под категорию "Путешествия"? Кто-нибудь пробовал?

Тут такими мелочами не заморочиваются....,тем более в Харькове...или вы телевизор повезете?)))
ROLF
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ygn написав:4111
ну 4111 попадает, рискните одной поездкой
cohan
 
Повідомлень: 483
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кешбек на техніку в той самий ліміт 1000 грн входить? Чи на нього окремий ліміт кешбеку?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Comfy онлайн оплата прокатила. Только в приложении пишет что это алло.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кочевник написав:Кешбек на техніку в той самий ліміт 1000 грн входить? Чи на нього окремий ліміт кешбеку?
Лимит один на все категории по картам
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 00:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

anis написав:
Кочевник написав:Кешбек на техніку в той самий ліміт 1000 грн входить? Чи на нього окремий ліміт кешбеку?
Лимит один на все категории по картам
300 дебетка і 1000 кредитка .
Як КБ на техніку зарахують ?
Для кожної окремо по сумі покупки ?
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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