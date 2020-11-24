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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4431443244334434

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 466
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 466
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 00:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

anis написав:
Кочевник написав:Кешбек на техніку в той самий ліміт 1000 грн входить? Чи на нього окремий ліміт кешбеку?
Лимит один на все категории по картам
300 дебетка і 1000 кредитка .
Як КБ на техніку зарахують ?
Для кожної окремо по сумі покупки ?
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:15

stas_rst а какие еще есть варианты? :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:52

stas_rst
Какой картой платите, на ту карту лимит кешбека и сработает, и на ту карту его потом и можно будет вывести.
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:25

      Spring написав:stas_rst
    Какой картой платите, на ту карту лимит кешбека и сработает, и на ту карту его потом и можно будет вывести.


    я так тоже думал ответить,
    но показалось что уважаемый stas_rst спрашивает не о самоочевидном, а о комбинации "за свои" и "за кредитные" при лимитах 1000 и 300 на только одну кредитную карту...
    т.е. нальют ли 1300 в суперхитрой комбинации
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