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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 00:50
anis написав:
Кочевник написав:Кешбек на техніку в той самий ліміт 1000 грн входить? Чи на нього окремий ліміт кешбеку?
Лимит один на все категории по картам
300 дебетка і 1000 кредитка .
Як КБ на техніку зарахують ?
Для кожної окремо по сумі покупки ?
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
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Додано: Сер 25 лис, 2020 09:15
stas_rst
а какие еще есть варианты?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:52
stas_rst
Какой картой платите, на ту карту лимит кешбека и сработает, и на ту карту его потом и можно будет вывести.
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:25
Spring написав:stas_rst
Какой картой платите, на ту карту лимит кешбека и сработает, и на ту карту его потом и можно будет вывести.
я так тоже думал ответить,
но показалось что уважаемый stas_rst спрашивает не о самоочевидном, а о комбинации "за свои" и "за кредитные" при лимитах 1000 и 300 на только одну кредитную карту...
т.е. нальют ли 1300 в суперхитрой комбинации
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Сер 25 лис, 2020 12:30
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