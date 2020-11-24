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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 00:50
anis написав:
Кочевник написав:Кешбек на техніку в той самий ліміт 1000 грн входить? Чи на нього окремий ліміт кешбеку?
Лимит один на все категории по картам
300 дебетка і 1000 кредитка .
Як КБ на техніку зарахують ?
Для кожної окремо по сумі покупки ?
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
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stas_rst
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Додано: Сер 25 лис, 2020 09:15
stas_rst
а какие еще есть варианты?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:52
stas_rst
Какой картой платите, на ту карту лимит кешбека и сработает, и на ту карту его потом и можно будет вывести.
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Spring
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:25
Spring написав:stas_rst
Какой картой платите, на ту карту лимит кешбека и сработает, и на ту карту его потом и можно будет вывести.
я так тоже думал ответить,
но показалось что уважаемый stas_rst спрашивает не о самоочевидном, а о комбинации "за свои" и "за кредитные" при лимитах 1000 и 300 на только одну кредитную карту...
т.е. нальют ли 1300 в суперхитрой комбинации
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cohan
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Додано: Сер 25 лис, 2020 17:04
cohan написав: Spring написав:stas_rst
Какой картой платите, на ту карту лимит кешбека и сработает, и на ту карту его потом и можно будет вывести.
я так тоже думал ответить,
но показалось что уважаемый stas_rst спрашивает не о самоочевидном, а о комбинации "за свои" и "за кредитные" при лимитах 1000 и 300 на только одну кредитную карту...
т.е. нальют ли 1300 в суперхитрой комбинации
Если применять такую логику - то по кредитке с нулевым лимитом должны были бы наливать только 300 в месяц (кредитных то там никогда не бывает). Но это не так - за свои по желтой КоКо в месяц получается 1000 грязными.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 25 лис, 2020 18:35
Никто не замечал, что терминалы укрексимбанка отклоняют платежи с карт форварда?
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sann
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Додано: Сер 25 лис, 2020 19:24
cohan
, Flamingo
Дякую. Буду прораховувати. Дуже гарні пропозиції навколо.
Сьогодні покупками в Розетці фактично закрив НьюКард. Найбільш приємним стало зменшення ціни на МіБенд5 - бонусні гривні
В результаті замість 999 доакційних вийшло 712
Дрібничка, а приємно. Сам такого не ношу, а дружині радість
Сидить налаштовує ... головне, - мовчить півдня
Третій тиждень карантину, у мене повільно їде дах.
"Б", план "Б" ...
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stas_rst
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Додано: Сер 25 лис, 2020 19:40
stas_rst написав:
В результаті замість 999 доакційних вийшло 712
А чего 999? Под черную пятницу продают же по 888.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Сер 25 лис, 2020 19:44
ingtrans
слово після 999 пропустили
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stas_rst
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Додано: Сер 25 лис, 2020 19:52
Comfy онлайн оплата прошла как техника.
7% сразу в Кб светится.
ПанЭлектро 7% тоже техника.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bc7mV5
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Сер 25 лис, 2020 15:01
Amid
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