RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4431443244334434

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 466
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 466
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 00:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

anis написав:
Кочевник написав:Кешбек на техніку в той самий ліміт 1000 грн входить? Чи на нього окремий ліміт кешбеку?
Лимит один на все категории по картам
300 дебетка і 1000 кредитка .
Як КБ на техніку зарахують ?
Для кожної окремо по сумі покупки ?
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 933
З нами з: 27.02.19
Подякував: 330 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:15

stas_rst а какие еще есть варианты? :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2486
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:52

stas_rst
Какой картой платите, на ту карту лимит кешбека и сработает, и на ту карту его потом и можно будет вывести.
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 177
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 22 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:25

      Spring написав:stas_rst
    Какой картой платите, на ту карту лимит кешбека и сработает, и на ту карту его потом и можно будет вывести.


    я так тоже думал ответить,
    но показалось что уважаемый stas_rst спрашивает не о самоочевидном, а о комбинации "за свои" и "за кредитные" при лимитах 1000 и 300 на только одну кредитную карту...
    т.е. нальют ли 1300 в суперхитрой комбинации
    cohan
     
    Повідомлень: 493
    З нами з: 27.09.19
    Подякував: 37 раз.
    Подякували: 37 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:04

      cohan написав:
      Spring написав:stas_rst
    Какой картой платите, на ту карту лимит кешбека и сработает, и на ту карту его потом и можно будет вывести.


    я так тоже думал ответить,
    но показалось что уважаемый stas_rst спрашивает не о самоочевидном, а о комбинации "за свои" и "за кредитные" при лимитах 1000 и 300 на только одну кредитную карту...
    т.е. нальют ли 1300 в суперхитрой комбинации

    Если применять такую логику - то по кредитке с нулевым лимитом должны были бы наливать только 300 в месяц (кредитных то там никогда не бывает). Но это не так - за свои по желтой КоКо в месяц получается 1000 грязными.
    50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
      55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
    100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
      50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
    إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
    Flamingo
    Аватар користувача
    1

     
    Повідомлень: 5161
    З нами з: 20.03.15
    Подякував: 90 раз.
    Подякували: 1190 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:35

    ексим

    Никто не замечал, что терминалы укрексимбанка отклоняют платежи с карт форварда?
    sann
     
    Повідомлень: 2
    З нами з: 20.11.20
    Подякував: 0 раз.
    Подякували: 0 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:24

    cohan, Flamingo Дякую. Буду прораховувати. Дуже гарні пропозиції навколо.

    Сьогодні покупками в Розетці фактично закрив НьюКард. Найбільш приємним стало зменшення ціни на МіБенд5 - бонусні гривні :) В результаті замість 999 доакційних вийшло 712 :)
    Дрібничка, а приємно. Сам такого не ношу, а дружині радість :) Сидить налаштовує ... головне, - мовчить півдня :) Третій тиждень карантину, у мене повільно їде дах.
    "Б", план "Б" ... :)
    stas_rst
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 933
    З нами з: 27.02.19
    Подякував: 330 раз.
    Подякували: 172 раз.
     
    Профіль
    1
    Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:40

    Re: Форвард Банк Forward Bank

      stas_rst написав:В результаті замість 999 доакційних вийшло 712

    А чего 999? Под черную пятницу продают же по 888.
    • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
    • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
    • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
    • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
    ingtrans
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 1813
    З нами з: 31.07.19
    Подякував: 41 раз.
    Подякували: 222 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:44

    ingtrans слово після 999 пропустили :)
    stas_rst
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 933
    З нами з: 27.02.19
    Подякував: 330 раз.
    Подякували: 172 раз.
     
    Профіль
    1
    Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:52

    Re: Форвард Банк Forward Bank

    Comfy онлайн оплата прошла как техника.
    7% сразу в Кб светится.
    ПанЭлектро 7% тоже техника.
    Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
    • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
    • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bc7mV5
    • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
    • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
    • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
    ukrprom2014
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 2076
    З нами з: 09.03.14
    Подякував: 24 раз.
    Подякували: 134 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 4431443244334434
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: valya, vitaliy1111, Wolfenstein і 5 гостей
    Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

    Схожі теми
    Теми
    		 Відповіді Перегляди Останнє
    А-Банк 1 ... 1764, 1765, 1766
    Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
    		17652 2480928
    Переглянути останнє повідомлення
    Сер 25 лис, 2020 19:30
    Goodman
    Райффайзен Банк Аваль 1 ... 743, 744, 745
    Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
    		7443 1672823
    Переглянути останнє повідомлення
    Сер 25 лис, 2020 15:56
    iamdimon
    Альфа-Банк 1 ... 9095, 9096, 9097
    Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
    		90965 10760704
    Переглянути останнє повідомлення
    Сер 25 лис, 2020 15:01
    Amid

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Мегабанк (3554)
    25.11.2020 20:27
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.