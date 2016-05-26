Додано: Сер 25 лис, 2020 23:26
У меня маленький лимит на кредитке. Когда получается оплатить с нее полный лимит плюс свои, то кредитные идут с максимальным кешбеком, а часть, которые свои, под % как для своих. лимит при этом по кредитке 1000 грн, за любую комбинацию свои/крндитные. Если есть возможность, то плачу кредитные, перекидываю с дебетки, и опять плачу и ТД. Форвард не ждёт проводки, можно за день потратить лимит, перекинуть опять до полного обычным пополнением с дебетки и опять тратить кредитные несколько раз.
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
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