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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4432443344344435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 466
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 466
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Оплата в магазині Київстар також як техніка пройшла. Може кому стане у нагоді )
1finanсier
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Повідомлень: 212
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:26

У меня маленький лимит на кредитке. Когда получается оплатить с нее полный лимит плюс свои, то кредитные идут с максимальным кешбеком, а часть, которые свои, под % как для своих. лимит при этом по кредитке 1000 грн, за любую комбинацию свои/крндитные. Если есть возможность, то плачу кредитные, перекидываю с дебетки, и опять плачу и ТД. Форвард не ждёт проводки, можно за день потратить лимит, перекинуть опять до полного обычным пополнением с дебетки и опять тратить кредитные несколько раз.
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
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