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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Оплата в магазині Київстар також як техніка пройшла. Може кому стане у нагоді )
Додано: Сер 25 лис, 2020 23:26
У меня маленький лимит на кредитке. Когда получается оплатить с нее полный лимит плюс свои, то кредитные идут с максимальным кешбеком, а часть, которые свои, под % как для своих. лимит при этом по кредитке 1000 грн, за любую комбинацию свои/крндитные. Если есть возможность, то плачу кредитные, перекидываю с дебетки, и опять плачу и ТД. Форвард не ждёт проводки, можно за день потратить лимит, перекинуть опять до полного обычным пополнением с дебетки и опять тратить кредитные несколько раз.
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Чет 26 лис, 2020 09:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Если прошло >3х месяцев с момента получения КОКО, можно с большой вероятностью повысить КЛ на отделении через заяву. У 2х моих знакомцев было так. У одного лимит с 1К стал 25 сразу. Главное чтоб просрочек не было.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:10
Пробовала через горячую линию, не подняли. Надо в отделение идти, там вероятность, что поднимут выше. В декабре попробую
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:13
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Что-то сепы туго залетают, хотя и тем же днём, но становятся доступны только на следующий
.......
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:11
11% по депо в Фарсі відстає від ринку.
Слід піднімати...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
И какой сейчас рынок?
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:16
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