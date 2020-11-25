RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4432443344344435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Оплата в магазині Київстар також як техніка пройшла. Може кому стане у нагоді )
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 02.09.19
Подякував: 66 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:26

У меня маленький лимит на кредитке. Когда получается оплатить с нее полный лимит плюс свои, то кредитные идут с максимальным кешбеком, а часть, которые свои, под % как для своих. лимит при этом по кредитке 1000 грн, за любую комбинацию свои/крндитные. Если есть возможность, то плачу кредитные, перекидываю с дебетки, и опять плачу и ТД. Форвард не ждёт проводки, можно за день потратить лимит, перекинуть опять до полного обычным пополнением с дебетки и опять тратить кредитные несколько раз.
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 186
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 23 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 09:44

    Re: Форвард Банк Forward Bank

      Spring написав:У меня маленький лимит на кредитке

    Если прошло >3х месяцев с момента получения КОКО, можно с большой вероятностью повысить КЛ на отделении через заяву. У 2х моих знакомцев было так. У одного лимит с 1К стал 25 сразу. Главное чтоб просрочек не было.
    Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
    • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
    • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
    • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
    • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
    • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
    ukrprom2014
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 2083
    З нами з: 09.03.14
    Подякував: 25 раз.
    Подякували: 137 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:10

    Пробовала через горячую линию, не подняли. Надо в отделение идти, там вероятность, что поднимут выше. В декабре попробую
    РЕФКИ 8)
      http://lx4.me/c/BruGAiHB
      ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата       $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
      Spring
       
      Повідомлень: 186
      З нами з: 04.02.14
      Подякував: 21 раз.
      Подякували: 23 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:13

        1finanсier написав:Оплата в магазині Київстар також як техніка пройшла. Може кому стане у нагоді )

      Щось купували чи телефон поповнювали в їхньому терміналі?
      KVV
       
      Повідомлень: 629
      З нами з: 29.11.18
      Подякував: 29 раз.
      Подякували: 67 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:03

      Re: Форвард Банк Forward Bank

      Что-то сепы туго залетают, хотя и тем же днём, но становятся доступны только на следующий
      .......
      Boundless
       
      Повідомлень: 1896
      З нами з: 12.02.08
      Подякував: 88 раз.
      Подякували: 110 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:11

      11% по депо в Фарсі відстає від ринку.
      Слід піднімати...мабуть.
      http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
      Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
      Квесторе_поверніться
       
      Повідомлень: 35226
      З нами з: 22.11.13
      Подякував: 2 раз.
      Подякували: 1761 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:15

      Re: Форвард Банк Forward Bank

        Квесторе_поверніться написав:11% по депо в Фарсі відстає від ринку.
      Слід піднімати...мабуть.

      И какой сейчас рынок?
      • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
      • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
      • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
      • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
      ingtrans
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 1820
      З нами з: 31.07.19
      Подякував: 41 раз.
      Подякували: 224 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:16

        ukrprom2014 написав:У одного лимит с 1К стал 25 сразу.

      Он сам столько попросил или указывал другую цифру, или просто попросил повысить на сколько-нибудь?

        Spring написав:Пробовала через горячую линию, не подняли.

      Отказ конкретно для вас или что они сказали?
      Vorlon
       
      Повідомлень: 9398
      З нами з: 14.06.13
      Подякував: 449 раз.
      Подякували: 1009 раз.
       
      Профіль
        #<1 ... 4432443344344435
      Форум:
      + Додати
          тему
      Відповісти
      на тему
      Зараз переглядають цей форум: ingtrans, izibank, liliya_logical, miltador, ukrprom2014, Vorlon, wolt450 і 4 гостей
      Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

      Схожі теми
      Теми
      		 Відповіді Перегляди Останнє
      Альфа-Банк 1 ... 9098, 9099, 9100
      Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
      		90990 10763486
      Переглянути останнє повідомлення
      Чет 26 лис, 2020 12:29
      Alfa_Bank
      А-Банк 1 ... 1764, 1765, 1766
      Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
      		17654 2481823
      Переглянути останнє повідомлення
      Чет 26 лис, 2020 12:11
      clientage
      Банк Львів 1 ... 24, 25, 26
      Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
      		252 79916
      Переглянути останнє повідомлення
      Чет 26 лис, 2020 10:34
      Квесторе_поверніться

      Видалити встановлені форумом файли cookie
      Зараз обговорюється
      Альфа-Банк (90991)
      26.11.2020 12:29
      Все материалы
      Топ
      відповідей
      Топ
      користувачів
      В контексті FINANCE.UA
      Топ новини
      Реклама

      Форуми Finance.ua


      Finance.ua


      При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
      для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
      Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
      Powered by phpBB.