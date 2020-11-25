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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4434443544364437>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:49

  Boundless написав:Что-то сепы туго залетают, хотя и тем же днём, но становятся доступны только на следующий

СЕПы нуна слать на текущий счет, например, на Сберегательный (8%). Залетает за +1ч с Алки или Мони.
А потом по внутрибанку кидать на КоКошки если нужно, мнгнавэННа.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:55

  Квесторе_поверніться написав:
  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:11% по депо в Фарсі відстає від ринку.
Слід піднімати...мабуть.

И какой сейчас рынок?

Біля 12% максимальні ставки.

Максимальные и рыночные ставки - это не одно и то же. ИМХО, рынок сейчас не выше 11%, а скорее даже ниже.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:Максимальные и рыночные ставки - это не одно и то же. ИМХО, рынок сейчас не выше 11%, а скорее даже ниже.

Для Фарса з високомаржинальним кредитуванням слід орієнтуватись на максимальні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:21

  Квесторе_поверніться написав:
  ingtrans написав:Максимальные и рыночные ставки - это не одно и то же. ИМХО, рынок сейчас не выше 11%, а скорее даже ниже.

Для Фарса з високомаржинальним кредитуванням слід орієнтуватись на максимальні.

Вы так прямо и скажите: хочу, чтобы у Форварда были более высокие ставки.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:Вы так прямо и скажите: хочу, чтобы у Форварда были более высокие ставки.

Є таке бажання...підтверджую.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:29

вопросик

а с карты для выплат привата можно как то через иб форварда завести гривну или как? пару раз пробовал код приват присылает, а потом пишет помылка при отправке...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:35

  чик написав:а с карты для выплат привата можно как то через иб форварда завести гривну или как? пару раз пробовал код приват присылает, а потом пишет помылка при отправке...

Приват берет за это комис 0.5%
Вы учли достаточность суммы?
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:42

  чик написав:а с карты для выплат привата можно как то через иб форварда завести гривну или как? пару раз пробовал код приват присылает, а потом пишет помылка при отправке...

На приватовской карте настроены соответствующие лимиты?
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:43

[quote="5107654:чик"]
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Востаннє редагувалось хуторянка в Чет 26 лис, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:43

clientage
не, хотел на шару, а через п2п тоже не?
а шо делать?
чик
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