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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:49
Boundless написав:
Что-то сепы туго залетают, хотя и тем же днём, но становятся доступны только на следующий
СЕПы нуна слать на текущий счет, например, на Сберегательный (8%). Залетает за +1ч с Алки или Мони.
А потом по внутрибанку кидать на КоКошки если нужно, мнгнавэННа.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 26 лис, 2020 12:55
Квесторе_поверніться написав: ingtrans написав: Квесторе_поверніться написав:
11% по депо в Фарсі відстає від ринку.
Слід піднімати...мабуть.
И какой сейчас рынок?
Біля 12% максимальні ставки.
Максимальные и рыночные ставки - это не одно и то же. ИМХО, рынок сейчас не выше 11%, а скорее даже ниже.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:12
ingtrans написав:
Максимальные и рыночные ставки - это не одно и то же. ИМХО, рынок сейчас не выше 11%, а скорее даже ниже.
Для Фарса з високомаржинальним кредитуванням слід орієнтуватись на максимальні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:21
Квесторе_поверніться написав: ingtrans написав:
Максимальные и рыночные ставки - это не одно и то же. ИМХО, рынок сейчас не выше 11%, а скорее даже ниже.
Для Фарса з високомаржинальним кредитуванням слід орієнтуватись на максимальні.
Вы так прямо и скажите: хочу, чтобы у Форварда были более высокие ставки.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:25
ingtrans написав:
Вы так прямо и скажите: хочу, чтобы у Форварда были более высокие ставки.
Є таке бажання...підтверджую.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:29
а с карты для выплат привата можно как то через иб форварда завести гривну или как? пару раз пробовал код приват присылает, а потом пишет помылка при отправке...
а шо делать?
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:35
чик написав:
а с карты для выплат привата можно как то через иб форварда завести гривну или как? пару раз пробовал код приват присылает, а потом пишет помылка при отправке...
Приват берет за это комис 0.5%
Вы учли достаточность суммы?
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:42
чик написав:
а с карты для выплат привата можно как то через иб форварда завести гривну или как? пару раз пробовал код приват присылает, а потом пишет помылка при отправке...
На приватовской карте настроены соответствующие лимиты?
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:43
[quote="5107654:чик"]
Востаннє редагувалось хуторянка
в Чет 26 лис, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:43
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не, хотел на шару, а через п2п тоже не?
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