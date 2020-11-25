Water, хуторянка
лимиты настроены, комисс не учёл, хотел пополнить карту форварда через его же иб.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:47
Water, хуторянка
лимиты настроены, комисс не учёл, хотел пополнить карту форварда через его же иб.
а шо делать?
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:50
... делайте хоть что-нибудь!
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