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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4434443544364437

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:47

Water, хуторянка
лимиты настроены, комисс не учёл, хотел пополнить карту форварда через его же иб.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:50

  чик написав:clientage
не, хотел на шару, а через п2п тоже не?

шара от Привата не катит :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:02

clientage
мы пойдём другим путём(с) :)
а шо делать?
чик
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Повідомлень: 6196
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  #<1 ... 4434443544364437
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