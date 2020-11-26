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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4434443544364437

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:47

Water, хуторянка
лимиты настроены, комисс не учёл, хотел пополнить карту форварда через его же иб.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:50

  чик написав:clientage
не, хотел на шару, а через п2п тоже не?

шара от Привата не катит :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:02

clientage
мы пойдём другим путём(с) :)
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Приветствую, коллеги. Подскажите пожалуйста какую максимальную выгоду можно поиметь сейчас при оформлении кредитной КоКокарты? У всех в подписях разные условия, у кого 200, у кого 300 грн. Непонятно...
malinin007
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

У кого-то онлайн Розетка прошла как техника или у всех маркетплейс?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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