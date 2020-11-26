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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4435443644374438>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:47

Water, хуторянка
лимиты настроены, комисс не учёл, хотел пополнить карту форварда через его же иб.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:50

  чик написав:clientage
не, хотел на шару, а через п2п тоже не?

шара от Привата не катит :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:02

clientage
мы пойдём другим путём(с) :)
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Приветствую, коллеги. Подскажите пожалуйста какую максимальную выгоду можно поиметь сейчас при оформлении кредитной КоКокарты? У всех в подписях разные условия, у кого 200, у кого 300 грн. Непонятно...
malinin007
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

У кого-то онлайн Розетка прошла как техника или у всех маркетплейс?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:57

  malinin007 написав:Приветствую, коллеги. Подскажите пожалуйста какую максимальную выгоду можно поиметь сейчас при оформлении кредитной КоКокарты? У всех в подписях разные условия, у кого 200, у кого 300 грн. Непонятно...

І Вам вітання.
Максимальна вигода для імярека 200 грн грязними.
За замовлення 100 грн і платіж від 150 грн ще плюс 100 грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:І Вам вітання.

Панове - нагадайте , отримав карту КОКО кредит, активував, ЩО РОБИТИ З СМСками? Як зробити правильно? ДЯКУЮ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:07

  KVV написав:
  1finanсier написав:Оплата в магазині Київстар також як техніка пройшла. Може кому стане у нагоді )

Щось купували чи телефон поповнювали в їхньому терміналі?

Чехол на смарт
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:10

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:І Вам вітання.

Панове - нагадайте , отримав карту КОКО кредит, активував, ЩО РОБИТИ З СМСками? Як зробити правильно? ДЯКУЮ.

Переключити на пуші.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Переключити на пуші.

Последовательность действий плиз ?

Есть общее меню - НА ПУШ
Есть меню кредитной карты - вкл СМС. Что и зачем, чтобы было правильно?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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