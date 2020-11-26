Water, хуторянка
лимиты настроены, комисс не учёл, хотел пополнить карту форварда через его же иб.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:47
Water, хуторянка
лимиты настроены, комисс не учёл, хотел пополнить карту форварда через его же иб.
а шо делать?
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:50
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
Приветствую, коллеги. Подскажите пожалуйста какую максимальную выгоду можно поиметь сейчас при оформлении кредитной КоКокарты? У всех в подписях разные условия, у кого 200, у кого 300 грн. Непонятно...
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
У кого-то онлайн Розетка прошла как техника или у всех маркетплейс?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:57
І Вам вітання.
Максимальна вигода для імярека 200 грн грязними.
За замовлення 100 грн і платіж від 150 грн ще плюс 100 грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
Панове - нагадайте , отримав карту КОКО кредит, активував, ЩО РОБИТИ З СМСками? Як зробити правильно? ДЯКУЮ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:07
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:10
Переключити на пуші.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Последовательность действий плиз ?
Есть общее меню - НА ПУШ
Есть меню кредитной карты - вкл СМС. Что и зачем, чтобы было правильно?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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