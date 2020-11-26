При СМС включено, на ПУШ включити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:30
При СМС включено, на ПУШ включити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
настучите 10 сообщений и тогда сможете обратится к ukrprom2014 в личку, он 100 сам доплачивает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:12
Ні, він рахує КоКокредит і дві КоКодебіт.
Свято вірить шо 2 дебетки можна взяти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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