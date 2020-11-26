При СМС включено, на ПУШ включити.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:30
При СМС включено, на ПУШ включити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
настучите 10 сообщений и тогда сможете обратится к ukrprom2014 в личку, он 100 сам доплачивает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:12
Ні, він рахує КоКокредит і дві КоКодебіт.
Свято вірить шо 2 дебетки можна взяти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:43
clientage а 18.5% государству не забудет? Ато потом это геморой с налоговой
Кешбечные карты!
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:59
Дали кококредит . дизайн вбив - курка на всю карту. номер стовпчиком справа и головне - CVV код спереди на карте , в столбик под номером - все как на ладоне .
Спрашиваете это безпечно? ДА , горячка предлагает СМС за 5 грн , чтобы отслеживать зорких жуликов , для которых все перед носом.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:01
Візи такі в Фарса.
А яким макаром активували?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
дзвонив на БЕЗКОШТОВНИЙ 0-800, между паузами активации слушал доклад о прелестях и преимуществах в авторском исполнении, не робот - а жива. Ще й перепитувала - будемо активувати ?
PS Дали 0 КЛ - можу хранить кошти и кешбечить. Як1 вони там добр1...
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:21
Можна було активувати через ІБ і виставити правильний ПІН.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
можна - но руководствовался инструкцией из яйца. пин нормальный - "треугольник"
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
|