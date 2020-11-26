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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4435443644374438

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:30

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Переключити на пуші.

Последовательность действий плиз ?

Есть общее меню - НА ПУШ
Есть меню кредитной карты - вкл СМС. Что и зачем, чтобы было правильно?

При СМС включено, на ПУШ включити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  malinin007 написав:У всех в подписях разные условия, у кого 200, у кого 300 грн. Непонятно...

настучите 10 сообщений и тогда сможете обратится к ukrprom2014 в личку, он 100 сам доплачивает :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:12

  clientage написав:
  malinin007 написав:У всех в подписях разные условия, у кого 200, у кого 300 грн. Непонятно...

настучите 10 сообщений и тогда сможете обратится к ukrprom2014 в личку, он 100 сам доплачивает :lol: :lol:

Ні, він рахує КоКокредит і дві КоКодебіт.
Свято вірить шо 2 дебетки можна взяти. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:43

clientage а 18.5% государству не забудет? Ато потом это геморой с налоговой :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:59

Дали кококредит . дизайн вбив - курка на всю карту. номер стовпчиком справа и головне - CVV код спереди на карте , в столбик под номером - все как на ладоне .
Спрашиваете это безпечно? ДА , горячка предлагает СМС за 5 грн , чтобы отслеживать зорких жуликов , для которых все перед носом.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:01

  Goodman написав:Дали кококредит . дизайн вбив - курка на всю карту. номер стовпчиком справа и головне - CVV код спереди на карте , в столбик под номером - все как на ладоне .
Спрашиваете это безпечно? ДА , горячка предлагает СМС за 5 грн , чтобы отслеживать зорких жуликов , для которых все перед носом.

Візи такі в Фарса.
А яким макаром активували?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Візи такі в Фарса.
А яким макаром активували?
дзвонив на БЕЗКОШТОВНИЙ 0-800, между паузами активации слушал доклад о прелестях и преимуществах в авторском исполнении, не робот - а жива. Ще й перепитувала - будемо активувати ?
PS Дали 0 КЛ - можу хранить кошти и кешбечить. Як1 вони там добр1... :mrgreen:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:21

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Візи такі в Фарса.
А яким макаром активували?
дзвонив на БЕЗКОШТОВНИЙ 0-800, между паузами активации слушал доклад о прелестях и преимуществах в авторском исполнении, не робот - а жива. Ще й перепитувала - будемо активувати ?
PS Дали 0 КЛ - можу хранить кошти и кешбечить. Як1 вони там добр1... :mrgreen:

Можна було активувати через ІБ і виставити правильний ПІН.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Можна було активувати через ІБ і виставити правильний ПІН.
можна - но руководствовался инструкцией из яйца. пин нормальный - "треугольник"
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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