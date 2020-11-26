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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4435443644374438

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:30

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Переключити на пуші.

Последовательность действий плиз ?

Есть общее меню - НА ПУШ
Есть меню кредитной карты - вкл СМС. Что и зачем, чтобы было правильно?

При СМС включено, на ПУШ включити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  malinin007 написав:У всех в подписях разные условия, у кого 200, у кого 300 грн. Непонятно...

настучите 10 сообщений и тогда сможете обратится к ukrprom2014 в личку, он 100 сам доплачивает :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:12

  clientage написав:
  malinin007 написав:У всех в подписях разные условия, у кого 200, у кого 300 грн. Непонятно...

настучите 10 сообщений и тогда сможете обратится к ukrprom2014 в личку, он 100 сам доплачивает :lol: :lol:

Ні, він рахує КоКокредит і дві КоКодебіт.
Свято вірить шо 2 дебетки можна взяти. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:43

clientage а 18.5% государству не забудет? Ато потом это геморой с налоговой :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:59

Дали кококредит . дизайн вбив - курка на всю карту. номер стовпчиком справа и головне - CVV код спереди на карте , в столбик под номером - все как на ладоне .
Спрашиваете это безпечно? ДА , горячка предлагает СМС за 5 грн , чтобы отслеживать зорких жуликов , для которых все перед носом.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:01

  Goodman написав:Дали кококредит . дизайн вбив - курка на всю карту. номер стовпчиком справа и головне - CVV код спереди на карте , в столбик под номером - все как на ладоне .
Спрашиваете это безпечно? ДА , горячка предлагает СМС за 5 грн , чтобы отслеживать зорких жуликов , для которых все перед носом.

Візи такі в Фарса.
А яким макаром активували?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Візи такі в Фарса.
А яким макаром активували?
дзвонив на БЕЗКОШТОВНИЙ 0-800, между паузами активации слушал доклад о прелестях и преимуществах в авторском исполнении, не робот - а жива. Ще й перепитувала - будемо активувати ?
PS Дали 0 КЛ - можу хранить кошти и кешбечить. Як1 вони там добр1... :mrgreen:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:21

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Візи такі в Фарса.
А яким макаром активували?
дзвонив на БЕЗКОШТОВНИЙ 0-800, между паузами активации слушал доклад о прелестях и преимуществах в авторском исполнении, не робот - а жива. Ще й перепитувала - будемо активувати ?
PS Дали 0 КЛ - можу хранить кошти и кешбечить. Як1 вони там добр1... :mrgreen:

Можна було активувати через ІБ і виставити правильний ПІН.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Можна було активувати через ІБ і виставити правильний ПІН.
можна - но руководствовался инструкцией из яйца. пин нормальный - "треугольник"
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 07:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  malinin007 написав:Подскажите пожалуйста какую максимальную выгоду можно поиметь сейчас при оформлении кредитной КоКокарты?
Оформление кредитной карты по реферальной ссылке попадает под условия акции «КОКО КОЛО» (пока действует до конца этого года), согласно которой владельцу счета и перешедшему по ссылке дают по 100 грн брутто кешбека. При оформлении дебетовой — по 50 грн брутто.

Далее по кредитной карте можно ещё воспользоваться акцией «Welcome бонус»: за первую оплату картой от 100 грн кредитными (операция должна быть торговой) банк выплатит ещё 100 грн кешбека и тоже брутто. На форуме писали, что менеджеры банка сообщают о необходимости оплатить на сумму от 150 грн.

Подробные условия акций доступны на этой странице.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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