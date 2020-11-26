RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4436443744384439

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Goodman написав:Дали 0 КЛ - можу хранить кошти и кешбечить. Як1 вони там добр1...


  MASolomko написав:за первую оплату картой от 100 грн кредитными (операция должна быть торговой) банк выплатит ещё 100 грн кешбека и тоже брутто


Так кредитні ще треба мати. Я теж вперше в житті отримав кредитку з 0 лімітом від форварда.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3881
З нами з: 19.04.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4436443744384439
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Anadonta, liliya_logical і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9101, 9102, 9103
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91024 10768783
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лис, 2020 08:24
Alfa_Bank
А-Банк 1 ... 1767, 1768, 1769
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17683 2484983
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 22:28
ruvex
Юнекс Банк 1 ... 240, 241, 242
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2410 78217
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 17:31
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.