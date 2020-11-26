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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:03
Goodman написав:
Дали 0 КЛ - можу хранить кошти и кешбечить. Як1 вони там добр1...
MASolomko написав:
за первую оплату картой от 100 грн кредитными (операция должна быть торговой) банк выплатит ещё 100 грн кешбека и тоже брутто
Так кредитні ще треба мати. Я теж вперше в житті отримав кредитку з 0 лімітом від форварда.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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