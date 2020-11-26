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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:03
Goodman написав:
Дали 0 КЛ - можу хранить кошти и кешбечить. Як1 вони там добр1...
MASolomko написав:
за первую оплату картой от 100 грн кредитными (операция должна быть торговой) банк выплатит ещё 100 грн кешбека и тоже брутто
Так кредитні ще треба мати. Я теж вперше в житті отримав кредитку з 0 лімітом від форварда.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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cohan
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:32
cohan ага или ждать звонок с предложением кредита и сказать, что хочу кредлимит
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:54
omb написав:cohan
ага или ждать звонок с предложением кредита и сказать, что хочу кредлимит
Кстати да. Моей дочурке на днях по такой схеме червончик налили
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:44
Flamingo написав: omb написав:cohan
ага или ждать звонок с предложением кредита и сказать, что хочу кредлимит
Кстати да. Моей дочурке на днях по такой схеме червончик налили
Ось якраз сьогодні отримав дзвінок з пропозицією кешу, попросив з КЛ, так відправили самому дзвонити на ГЛ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:13
Ой+ написав:
Так кредитні ще треба мати. Я теж вперше в житті отримав кредитку з 0 лімітом від форварда.
з паганой овцы.... ну сами знаете
сегодня зашло 80,50 за кококоло , воспользовался ссылкой форумчанина.
система отработала - деньги получены.
скоро начнут звонить и предлагать.... жду ....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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Goodman
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