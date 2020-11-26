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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44374438443944404441>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Goodman написав:Дали 0 КЛ - можу хранить кошти и кешбечить. Як1 вони там добр1...


  MASolomko написав:за первую оплату картой от 100 грн кредитными (операция должна быть торговой) банк выплатит ещё 100 грн кешбека и тоже брутто


Так кредитні ще треба мати. Я теж вперше в житті отримав кредитку з 0 лімітом від форварда.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:46

  Ой+ написав:Я теж вперше в житті отримав кредитку з 0 лімітом від форварда.


а я второй раз :D :D :D
говорят через месяц можно заяву накатать на повышение
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:32

cohan ага или ждать звонок с предложением кредита и сказать, что хочу кредлимит
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:54

  omb написав:cohan ага или ждать звонок с предложением кредита и сказать, что хочу кредлимит

Кстати да. Моей дочурке на днях по такой схеме червончик налили
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:44

  Flamingo написав:
  omb написав:cohan ага или ждать звонок с предложением кредита и сказать, что хочу кредлимит

Кстати да. Моей дочурке на днях по такой схеме червончик налили


Ось якраз сьогодні отримав дзвінок з пропозицією кешу, попросив з КЛ, так відправили самому дзвонити на ГЛ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ой+ написав:Так кредитні ще треба мати. Я теж вперше в житті отримав кредитку з 0 лімітом від форварда.

з паганой овцы.... ну сами знаете
сегодня зашло 80,50 за кококоло , воспользовался ссылкой форумчанина.
система отработала - деньги получены.
скоро начнут звонить и предлагать.... жду ....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:44

  malinin007 написав:Приветствую, коллеги. Подскажите пожалуйста какую максимальную выгоду можно поиметь сейчас при оформлении кредитной КоКокарты? У всех в подписях разные условия, у кого 200, у кого 300 грн. Непонятно...

У меня самые лучшие условия. :)
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +5000/10000 коп КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +10000 коп «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +5000 коп monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +5000 коп Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:47

  Striker написав:
  malinin007 написав:Приветствую, коллеги. Подскажите пожалуйста какую максимальную выгоду можно поиметь сейчас при оформлении кредитной КоКокарты? У всех в подписях разные условия, у кого 200, у кого 300 грн. Непонятно...

У меня самые лучшие условия. :)

Что-то у Вас по кредитке КОКО как раз самые плохие условия :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:57

ingtrans
Это ещё почему? Честно написал про бонус за оформление карты, а про бонус за первую покупку это уже отдельно и зависит от того дадут ли вообще лимит.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +5000/10000 коп КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +10000 коп «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +5000 коп monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +5000 коп Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:11

  Striker написав:ingtrans
Это ещё почему? Честно написал про бонус за оформление карты, а про бонус за первую покупку это уже отдельно и зависит от того дадут ли вообще лимит.

Вот я и говорю, у Вас самые плохие условия. Вон же целых 300 грн предлагают по рефке :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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