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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4438443944404441>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 467
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:Вот я и говорю, у Вас самые плохие условия. Вон

все же лучше, чем обращаться с улицы. в банке выделяются средства на представительские цели - ДАВАЙТЕ ИХ ОСВАИВАТЬ. :-)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:27

  ingtrans написав:Вот я и говорю, у Вас самые плохие условия. Вон же целых 300 грн предлагают по рефке :)

Хотел бы я увидеть этих счастливчиков оформивших по этой чудо-рефке. :lol:
Есть тут такие?
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +5000/10000 коп КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +10000 коп «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +5000 коп monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +5000 коп Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:31

Striker я думаю полно)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:36

  omb написав:я думаю полно)

Ладно, тогда я поставлю 400 грн. :roll:
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +5000/10000 коп КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +10000 коп «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +5000 коп monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +5000 коп Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:37

  Striker написав:
  omb написав:я думаю полно)

Ладно, тогда я поставлю 400 грн. :roll:

Вот это правильное решение, люди к Вас сразу потянутся :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Ладно, тогда я поставлю 400 грн

только не откладывайте в долгий ящик . время не ждет:
"Приймайте участь в Акції «КОКО КОЛО» та заробляйте разом з друзями в Forward Bank.
Період проведення Акції: по 31 грудня 2020 року."
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:50

Если пока ноль кредита, не расстраивайтесь. Скорее всего через пару месяцев получите смс "Банк повысил кредитный лимит до *""". У меня так было. Первый раз даже карту не дали, второй через году дали с нулем ). Потом подняли сами, без обращения. У Форварда получить даже с нулем уже хорошо.
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:59

    Re: Форвард Банк Forward Bank

    А как вам такое: закрыть Коко карты и по новому открыть по рефке? Тогда реально 400 грн заработать. Каждый свинлрыл должен каждое утро просыпаться и задавать себе вопрос: а закрыл ли я карту, что б открыть по новому?
    .......
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    Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:03

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    Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:04

    Re: Форвард Банк Forward Bank

      ingtrans написав:Вот я и говорю, у Вас самые плохие условия. Вон же целых 300 грн предлагают по рефке

    250 грязними реально...мабуть.
    http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
    Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
    Квесторе_поверніться
     
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