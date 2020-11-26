все же лучше, чем обращаться с улицы. в банке выделяются средства на представительские цели - ДАВАЙТЕ ИХ ОСВАИВАТЬ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
все же лучше, чем обращаться с улицы. в банке выделяются средства на представительские цели - ДАВАЙТЕ ИХ ОСВАИВАТЬ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:27
Хотел бы я увидеть этих счастливчиков оформивших по этой чудо-рефке.
Есть тут такие?
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:31
Striker я думаю полно)
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:36
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:37
Вот это правильное решение, люди к Вас сразу потянутся
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
только не откладывайте в долгий ящик . время не ждет:
"Приймайте участь в Акції «КОКО КОЛО» та заробляйте разом з друзями в Forward Bank.
Період проведення Акції: по 31 грудня 2020 року."
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:50
Если пока ноль кредита, не расстраивайтесь. Скорее всего через пару месяцев получите смс "Банк повысил кредитный лимит до *""". У меня так было. Первый раз даже карту не дали, второй через году дали с нулем ). Потом подняли сами, без обращения. У Форварда получить даже с нулем уже хорошо.
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
А как вам такое: закрыть Коко карты и по новому открыть по рефке? Тогда реально 400 грн заработать. Каждый свинлрыл должен каждое утро просыпаться и задавать себе вопрос: а закрыл ли я карту, что б открыть по новому?
.......
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
250 грязними реально...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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