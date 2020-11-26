Striker +5000 коп monobank | Universal Bank
Це типа як 5000 міліампер, замість 5 ампер?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:05
Це типа як 5000 міліампер, замість 5 ампер?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:08
Ше слід дописати шо грязними.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:10
Нее, ну а хто это пишет про грязь?
Акцентировать нуна на чистом
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сегодня проверил, терминалы телемарт
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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