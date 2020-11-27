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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4438443944404441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 468
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 468
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:05

Striker +5000 коп monobank | Universal Bank


Це типа як 5000 міліампер, замість 5 ампер?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:08

  Ой+ написав:
Striker +5000 коп monobank | Universal Bank


Це типа як 5000 міліампер, замість 5 ампер?

Ше слід дописати шо грязними.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:10

  Квесторе_поверніться написав:
  Ой+ написав:
Striker +5000 коп monobank | Universal Bank


Це типа як 5000 міліампер, замість 5 ампер?

Ше слід дописати шо грязними.

Нее, ну а хто это пишет про грязь?
Акцентировать нуна на чистом :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сегодня проверил, терминалы телемарт https://telemart.ua/ в Космополите на Гетьмана в Киеве настроены на кошерный на КБ 7%.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:31

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Це типа як 5000 міліампер, замість 5 ампер?[/quote]
Ше слід дописати шо грязними.[/quote]
Нее, ну а хто это пишет про грязь?
Акцентировать нуна на чистом :)[/quote]

ще краще на божественном

а грязь в АДу :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 05:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:а грязь в АДу

о... начинается.... був тут один молитвенно-праведный К-Х , появлялся изредка , крипту нахваливал . Крипта упала - запив мабуть, упадок крипты похужее ВА.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 10:15

Goodman

та де упала! навпаки в стані оргазма :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:17

  Квесторе_поверніться написав:Ше слід дописати шо грязними.
может он компенсирует :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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