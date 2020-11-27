Striker +5000 коп monobank | Universal Bank
Це типа як 5000 міліампер, замість 5 ампер?
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:05
Це типа як 5000 міліампер, замість 5 ампер?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:08
Ше слід дописати шо грязними.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:10
Нее, ну а хто это пишет про грязь?
Акцентировать нуна на чистом
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сегодня проверил, терминалы телемарт
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:31
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Це типа як 5000 міліампер, замість 5 ампер?[/quote]
Ше слід дописати шо грязними.[/quote]
Нее, ну а хто это пишет про грязь?
Акцентировать нуна на чистом [/quote]
ще краще на божественном
а грязь в АДу
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 28 лис, 2020 05:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
о... начинается.... був тут один молитвенно-праведный К-Х , появлялся изредка , крипту нахваливал . Крипта упала - запив мабуть, упадок крипты похужее ВА.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Суб 28 лис, 2020 10:15
Goodman
та де упала! навпаки в стані оргазма
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 28 лис, 2020 11:17
Кешбечные карты!
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Что то Квесторе не написал о том, что ФОРВАРД снижает ставки. По крайней мере валюту хорошо урезал.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Дзвонили з пропозицією кеш-кредиту. Відповів - дайте з лімітом картку. Пауза.
Я для Форварда безробітний, тому кл нуль кажу - нафіга мені пластик з нулем
На тому й попрощались
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