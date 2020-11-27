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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:45
_PORT_UA написав:
Что то Квесторе не написал о том, что ФОРВАРД снижает ставки. По крайней мере валюту хорошо урезал.
Потому что эту новость написали
и без него.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Суб 28 лис, 2020 12:57
stas_rst написав:
Дзвонили з пропозицією кеш-кредиту. Відповів - дайте з лімітом картку. Пауза.
Я для Форварда безробітний, тому кл нуль
кажу - нафіга мені пластик з нулем
На тому й попрощались
Форвард, для неофициально работающих, дает лимит по карте и неплохой.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 13:04
_PORT_UA написав:
По крайней мере валюту хорошо урезал.
Валюта не для Фарса...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 13:13
stas_rst написав:
нафіга мені пластик з нулем
На ваш вопрос "нахіба" ответ как бы уже был даден ранее - viewtopic.php?p=5073399#p5073399
- прочитайте, мож что для себя полезного тоже найдете
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Суб 28 лис, 2020 13:14
ingtrans написав: _PORT_UA написав:
Что то Квесторе не написал о том, что ФОРВАРД снижает ставки. По крайней мере валюту хорошо урезал.
Потому что эту новость написали
и без него.
Пардон. Проблымал инфу, звыняйте.
Сам а ИБ только сегодня заметил, решил поделиться.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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