_PORT_UA написав:По крайней мере валюту хорошо урезал.
Валюта не для Фарса...
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Пардон. Проблымал инфу, звыняйте. Сам а ИБ только сегодня заметил, решил поделиться.
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V2 написав:На головні сторінці Форвард пише курс валют по розрахункам в МПС (Visa, MasterCard): 28,60 грн. При цьому, сьогоднішня оплата КокоКредит списалась по курсу 28,876 грн.
Чому так?
А прОцент за конвертацію?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
НЕма?...тоді в курсі цей прОцент прошивають...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.