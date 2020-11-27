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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4439444044414442

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 468
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 468
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:45

  _PORT_UA написав:Что то Квесторе не написал о том, что ФОРВАРД снижает ставки. По крайней мере валюту хорошо урезал.

Потому что эту новость написали и без него.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:57

  stas_rst написав:Дзвонили з пропозицією кеш-кредиту. Відповів - дайте з лімітом картку. Пауза.
Я для Форварда безробітний, тому кл нуль :) кажу - нафіга мені пластик з нулем :)
На тому й попрощались :)


Форвард, для неофициально работающих, дает лимит по карте и неплохой.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  _PORT_UA написав:По крайней мере валюту хорошо урезал.

Валюта не для Фарса...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  stas_rst написав:нафіга мені пластик з нулем

На ваш вопрос "нахіба" ответ как бы уже был даден ранее - viewtopic.php?p=5073399#p5073399 - прочитайте, мож что для себя полезного тоже найдете ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:14

  ingtrans написав:
  _PORT_UA написав:Что то Квесторе не написал о том, что ФОРВАРД снижает ставки. По крайней мере валюту хорошо урезал.

Потому что эту новость написали и без него.

Пардон. Проблымал инфу, звыняйте.
Сам а ИБ только сегодня заметил, решил поделиться.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

На головні сторінці Форвард пише курс валют по розрахункам в МПС (Visa, MasterCard):
28,60 грн.
При цьому, сьогоднішня оплата КокоКредит списалась по курсу 28,876 грн.

Чому так?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:56

  V2 написав:На головні сторінці Форвард пише курс валют по розрахункам в МПС (Visa, MasterCard):
28,60 грн.
При цьому, сьогоднішня оплата КокоКредит списалась по курсу 28,876 грн.

Чому так?

А прОцент за конвертацію?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:57

Квесторе_поверніться
По Коко?

11. Комісія за здійснення конверсійних операцій не тарифікується
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... z_1711.pdf
Востаннє редагувалось V2 в Суб 28 лис, 2020 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:59

  V2 написав:Квесторе_поверніться
По Коко?

НЕма?...тоді в курсі цей прОцент прошивають...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:08

  V2 написав:На головні сторінці Форвард пише курс валют по розрахункам в МПС (Visa, MasterCard):
28,60 грн.
При цьому, сьогоднішня оплата КокоКредит списалась по курсу 28,876 грн.

Чому так?

Седня выходной, ничо списаться не может
Вот в будний день сделайте себе выписку, посмотрите дату и сумму списания и потом уже оценивайте курс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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