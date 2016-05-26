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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:02
clientage
Ок. Тоді спостерігаймо далі.
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V2
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Додано: Суб 28 лис, 2020 19:06
Шановн1 Пани -комерсанти. Дякую, що Вм э.
Таке питання - як1 зараз л1м1ти СЭП з Форварда (на рахунок UA 2620) на вих1д , на 1нш1 банки. ? Сумма, килькисть в день. ?
Ц1кавлять Кокодебит 1 кококредит. Дякую.
PS Планую мегавин1с з ТАС1.
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Goodman
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Додано: Суб 28 лис, 2020 19:34
ygn написав:
Подскажите, какой MCC при оплате метро в Харькове? 4111? Подпадает ли оплата под категорию "Путешествия"? Кто-нибудь пробовал?
МСС не уточняла, но в категорию путешествия форварда попадает.
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vollena71
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Додано: Суб 28 лис, 2020 19:44
Коллеги, кто-то в последние дни оплачивал заказ онлайн на сайте Фокстрота?
Есть кешбэк?
А то пролистал несколько страниц назад и люди разное пишут.
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serzh
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Додано: Суб 28 лис, 2020 19:48
serzh написав:
А то пролистал несколько страниц назад и люди разное пишут.
А что разное? Об онлайн писали только MCC 5719 со всеми вытекающими.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: Суб 28 лис, 2020 20:00
Вопрос задал после прочтения этого сообщения:
cohan написав:
в COMFY техника, если что
в Фокстроте, кстати, тоже техника, ну а нет - всегда можно отменить на лету
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serzh
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