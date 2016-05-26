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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4440444144424443

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 468
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 468
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:02

clientage
Ок. Тоді спостерігаймо далі.
V2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:06

Питання до панства!

Шановн1 Пани -комерсанти. Дякую, що Вм э.
Таке питання - як1 зараз л1м1ти СЭП з Форварда (на рахунок UA 2620) на вих1д , на 1нш1 банки. ? Сумма, килькисть в день. ?
Ц1кавлять Кокодебит 1 кококредит. Дякую.
PS Планую мегавин1с з ТАС1.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:34

  ygn написав:Подскажите, какой MCC при оплате метро в Харькове? 4111? Подпадает ли оплата под категорию "Путешествия"? Кто-нибудь пробовал?

Сегодня попала на станцию с оплатой банковской картой, МСС-код операции - 4111, в категорию путешествия форварда попадает.
Востаннє редагувалось vollena71 в Суб 28 лис, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:44

Коллеги, кто-то в последние дни оплачивал заказ онлайн на сайте Фокстрота?
Есть кешбэк?
А то пролистал несколько страниц назад и люди разное пишут.
serzh
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  serzh написав:А то пролистал несколько страниц назад и люди разное пишут.

А что разное? Об онлайн писали только MCC 5719 со всеми вытекающими.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:00

Вопрос задал после прочтения этого сообщения:
  cohan написав:в COMFY техника, если что
в Фокстроте, кстати, тоже техника, ну а нет - всегда можно отменить на лету
serzh
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:53

  Flamingo написав:
  stas_rst написав:нафіга мені пластик з нулем

На ваш вопрос "нахіба" ответ как бы уже был даден ранее - viewtopic.php?p=5073399#p5073399 - прочитайте, мож что для себя полезного тоже найдете ;)

Ваше повідомлення від Чет 08 жов, 2020 08:27
Это я почему такой злой был ? - Потому, что у меня велосипеда не было (с)
Я 8 жовтня гілку не читав, бо картку оформив 2-го і попав на тритижневий карантин :)
Тепер буду знати :) Дякую!
А Форвард по нульвому КЛ за свої теж дає підвищений КБ ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:00

  stas_rst написав:А Форвард по нульвому КЛ за свої теж дає підвищений КБ ?

Ні, як на дебетовій.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +5000/10000 коп КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +10000 коп «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +5000 коп monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +5000 коп Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:38

Striker тоді я не розумію нічого мабуть після прочитаного за посиланням Flamingo ...
КБ по дебетці (якщо там нема загашених 15К під 15%) дасть те ж саме, що й по кредитній ... навіть якщо для кредитки інші категорії при виборі, у чому я маю сумніви.
Які покупки мають бути, щоб набити 1К за місяць по категоріях навіть на 5% ?
20 000 ? Можна, але таку покупку потрібно притримувати під конкретну категорію і знати, що буде 5% у наступному місяці.
Далі притримувати нема сенсу через скачки курсу, які овер 5% можуть бути спокійно. Тоді краще оплата частинами.
stas_rst
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  #<1 ... 4440444144424443
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