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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4441444244434444

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 468
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 468
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:38

Striker тоді я не розумію нічого мабуть після прочитаного за посиланням Flamingo ...
КБ по дебетці (якщо там нема загашених 15К під 15%) дасть те ж саме, що й по кредитній ... навіть якщо для кредитки інші категорії при виборі, у чому я маю сумніви.
Які покупки мають бути, щоб набити 1К за місяць по категоріях навіть на 5% ?
20 000 ? Можна, але таку покупку потрібно притримувати під конкретну категорію і знати, що буде 5% у наступному місяці.
Далі притримувати нема сенсу через скачки курсу, які овер 5% можуть бути спокійно. Тоді краще оплата частинами.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:55

  stas_rst написав: тоді я не розумію нічого мабуть після прочитаного за посиланням Flamingo ...
КБ по дебетці (якщо там нема загашених 15К під 15%) дасть те ж саме, що й по кредитній ... навіть якщо для кредитки інші категорії при виборі, у чому я маю сумніви.
Які покупки мають бути, щоб набити 1К за місяць по категоріях навіть на 5% ?
20 000 ? Можна, але таку покупку потрібно притримувати під конкретну категорію і знати, що буде 5% у наступному місяці.
Далі притримувати нема сенсу через скачки курсу, які овер 5% можуть бути спокійно. Тоді краще оплата частинами.

20к можна запросто витратити на нові меблі або будматеріали, наприклад. Є товари, які коштують немало, тому ліміту кешбеку в 300 грн може бути недостатньо.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +5000/10000 коп КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +10000 коп «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +5000 коп monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +5000 коп Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 00:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:20к можна запросто витратити на нові меблі або будматеріали, наприклад. Є товари, які коштують немало, тому ліміту кешбеку в 300 грн може бути недостатньо.

тут згоден повністю, але чекати на хорошу категорію під конкретну необхідну сьогодні покупку ?
долар на 1,5 грн вверх і 5% нема ... ну хіба як компенсація росту ціни
Flamingo і Ви праві щодо доцільності кредитки в частині збільшеного до 1К ліміту, треба спостерігати за "каруселлю" категорій і ловити момент :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 00:20

stas_rst
Не дуже розумію Вашу логіку. Можна тримати майже всі збереження у валюті і при необхідності зробити обмін на гривню під покупку.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +5000/10000 коп КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +10000 коп «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +5000 коп monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +5000 коп Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 04:46

Как понять сколько нужно погасить кредита?

расчетная дата 9 числа

на прошлую расчетную дату (9 ноября) было около
-10к потраченных в октябре,
в ноябре потратил еще 3к

до 9 декабря надо внести 13к или хватит 10?

спасибо
b555
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 09:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  b555 написав:хватит 10
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 09:48

stas_rst кредитка с кл это доп возможность на хороший кешбек и растянуть траты, а подходит оно вам или нет, это уже вам решать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 09:51

  omb написав:stas_rst кредитка с кл это доп возможность на хороший кешбек и растянуть траты, а подходит оно вам или нет, это уже вам решать

Так вопрос же скорее о кредитке без лимита.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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