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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 23:38
Striker тоді я не розумію нічого мабуть після прочитаного за посиланням Flamingo ...
КБ по дебетці (якщо там нема загашених 15К під 15%) дасть те ж саме, що й по кредитній ... навіть якщо для кредитки інші категорії при виборі, у чому я маю сумніви.
Які покупки мають бути, щоб набити 1К за місяць по категоріях навіть на 5% ?
20 000 ? Можна, але таку покупку потрібно притримувати під конкретну категорію і знати, що буде 5% у наступному місяці.
Далі притримувати нема сенсу через скачки курсу, які овер 5% можуть бути спокійно. Тоді краще оплата частинами.
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stas_rst
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Додано: Суб 28 лис, 2020 23:55
stas_rst написав:
тоді я не розумію нічого мабуть після прочитаного за посиланням Flamingo
...
КБ по дебетці (якщо там нема загашених 15К під 15%) дасть те ж саме, що й по кредитній ... навіть якщо для кредитки інші категорії при виборі, у чому я маю сумніви.
Які покупки мають бути, щоб набити 1К за місяць по категоріях навіть на 5% ?
20 000 ? Можна, але таку покупку потрібно притримувати під конкретну категорію і знати, що буде 5% у наступному місяці.
Далі притримувати нема сенсу через скачки курсу, які овер 5% можуть бути спокійно. Тоді краще оплата частинами.
20к можна запросто витратити на нові меблі або будматеріали, наприклад. Є товари, які коштують немало, тому ліміту кешбеку в 300 грн може бути недостатньо.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 00:09
Striker написав:
20к можна запросто витратити на нові меблі або будматеріали, наприклад. Є товари, які коштують немало, тому ліміту кешбеку в 300 грн може бути недостатньо.
тут згоден повністю, але чекати на хорошу категорію під конкретну необхідну сьогодні покупку ?
долар на 1,5 грн вверх і 5% нема ... ну хіба як компенсація росту ціниFlamingo
і Ви праві щодо доцільності кредитки в частині збільшеного до 1К ліміту, треба спостерігати за "каруселлю" категорій і ловити момент
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stas_rst
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Додано: Нед 29 лис, 2020 00:20
stas_rst
Не дуже розумію Вашу логіку. Можна тримати майже всі збереження у валюті і при необхідності зробити обмін на гривню під покупку.
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- 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
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Striker
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Додано: Нед 29 лис, 2020 04:46
Как понять сколько нужно погасить кредита?
расчетная дата 9 числа
на прошлую расчетную дату (9 ноября) было около
-10к потраченных в октябре,
в ноябре потратил еще 3к
до 9 декабря надо внести 13к или хватит 10?
спасибо
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b555
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Додано: Нед 29 лис, 2020 09:46
b555 написав:
хватит 10
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Додано: Нед 29 лис, 2020 09:48
stas_rst кредитка с кл это доп возможность на хороший кешбек и растянуть траты, а подходит оно вам или нет, это уже вам решать
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omb
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Додано: Нед 29 лис, 2020 09:51
omb написав:stas_rst
кредитка с кл это доп возможность на хороший кешбек и растянуть траты, а подходит оно вам или нет, это уже вам решать
Так вопрос же скорее о кредитке без лимита.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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Додано: Нед 29 лис, 2020 10:56
omb написав:stas_rst кредитка с кл это доп возможность на хороший кешбек и растянуть траты, а подходит оно вам или нет, это уже вам решать
Ви праві , але не прочитали попередні дописи , де Фламінго аргументував доцільність кредитки без КЛ. У мене пропонують нуль. Тому й обговорення плюсів.
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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Додано: Нед 29 лис, 2020 11:20
Оплатил товар на ф.юа, в моно всегда проходило как бытовая техника, здесь почему-то прошло как розетка маркетплейси. Как такое может быть, магазины то разные?
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STIGA
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