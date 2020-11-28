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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4442444344444445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 468
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 468
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 11:25

  andreyiskra написав:Оплатил товар на ф.юа, в моно всегда проходило как бытовая техника, здесь почему-то прошло как розетка маркетплейси. Как такое может быть, магазины то разные?

1. Каждый банк может сам определять наполнение категорий списком mcc
2. Моно может относить отдельных мерчантов в свои категории, на своё усмотрение (типа от основного вида деятельности) несмотря на mcc
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:05

  b555 написав:Как понять сколько нужно погасить кредита?

расчетная дата 9 числа

на прошлую расчетную дату (9 ноября) было около
-10к потраченных в октябре,
в ноябре потратил еще 3к

до 9 декабря надо внести 13к или хватит 10?

спасибо

Позвоните на теплую линию 8 декабря и попросите сказать сумму долга в грейсе. Тут же погасите. На утро 9 декабря сумма долга должна быть на карте.
rollo
 
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