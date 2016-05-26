1. Каждый банк может сам определять наполнение категорий списком mcc
2. Моно может относить отдельных мерчантов в свои категории, на своё усмотрение (типа от основного вида деятельности) несмотря на mcc
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лис, 2020 11:25
1. Каждый банк может сам определять наполнение категорий списком mcc
2. Моно может относить отдельных мерчантов в свои категории, на своё усмотрение (типа от основного вида деятельности) несмотря на mcc
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 29 лис, 2020 13:05
Позвоните на теплую линию 8 декабря и попросите сказать сумму долга в грейсе. Тут же погасите. На утро 9 декабря сумма долга должна быть на карте.
Додано: Нед 29 лис, 2020 18:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
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