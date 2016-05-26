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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лис, 2020 11:25
andreyiskra написав:
Оплатил товар на ф.юа, в моно всегда проходило как бытовая техника, здесь почему-то прошло как розетка маркетплейси. Как такое может быть, магазины то разные?
1. Каждый банк может сам определять наполнение категорий списком mcc
2. Моно может относить отдельных мерчантов в свои категории, на своё усмотрение (типа от основного вида деятельности) несмотря на mcc
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Додано: Нед 29 лис, 2020 13:05
b555 написав:
Как понять сколько нужно погасить кредита?
расчетная дата 9 числа
на прошлую расчетную дату (9 ноября) было около
-10к потраченных в октябре,
в ноябре потратил еще 3к
до 9 декабря надо внести 13к или хватит 10?
спасибо
Позвоните на теплую линию 8 декабря и попросите сказать сумму долга в грейсе. Тут же погасите. На утро 9 декабря сумма долга должна быть на карте.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 18:48
andreyiskra написав:
Оплатил товар на ф.юа,
Мой заказ на Розетке прошел тоже как маркетплейс, хотя на моно он идет как Бытовая техника, или редко как Продукты.
Кто-то из форумчан заказ на Алло делал, он как прошел?
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Додано: Нед 29 лис, 2020 20:09
12го числа получил карту курьером, до сих пор не активирована, на горячей линии постоянно обещают уведомить если будут изменения. Можно как-то ускорить?
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Додано: Нед 29 лис, 2020 21:06
Anonim2666 написав: andreyiskra написав:
Оплатил товар на ф.юа,
Мой заказ на Розетке прошел тоже как маркетплейс, хотя на моно он идет как Бытовая техника, или редко как Продукты.
Кто-то из форумчан заказ на Алло делал, он как прошел?
Делал, техника и оборудование)
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