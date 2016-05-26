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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4442444344444445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 468
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 468
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 11:25

  andreyiskra написав:Оплатил товар на ф.юа, в моно всегда проходило как бытовая техника, здесь почему-то прошло как розетка маркетплейси. Как такое может быть, магазины то разные?

1. Каждый банк может сам определять наполнение категорий списком mcc
2. Моно может относить отдельных мерчантов в свои категории, на своё усмотрение (типа от основного вида деятельности) несмотря на mcc
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:05

  b555 написав:Как понять сколько нужно погасить кредита?

расчетная дата 9 числа

на прошлую расчетную дату (9 ноября) было около
-10к потраченных в октябре,
в ноябре потратил еще 3к

до 9 декабря надо внести 13к или хватит 10?

спасибо

Позвоните на теплую линию 8 декабря и попросите сказать сумму долга в грейсе. Тут же погасите. На утро 9 декабря сумма долга должна быть на карте.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:Оплатил товар на ф.юа,

Мой заказ на Розетке прошел тоже как маркетплейс, хотя на моно он идет как Бытовая техника, или редко как Продукты.
Кто-то из форумчан заказ на Алло делал, он как прошел?
Anonim2666
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 20:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

12го числа получил карту курьером, до сих пор не активирована, на горячей линии постоянно обещают уведомить если будут изменения. Можно как-то ускорить?
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 21:06

  Anonim2666 написав:
  andreyiskra написав:Оплатил товар на ф.юа,

Мой заказ на Розетке прошел тоже как маркетплейс, хотя на моно он идет как Бытовая техника, или редко как Продукты.
Кто-то из форумчан заказ на Алло делал, он как прошел?


Делал, техника и оборудование)
an0nym
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 08:59

  wtf написав:12го числа получил карту курьером, до сих пор не активирована, на горячей линии постоянно обещают уведомить если будут изменения. Можно как-то ускорить?

Из приложения/интернет-банкинга напишите обращение. С типом "Жалоба", например.
Оперативно реагируют.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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