1. Каждый банк может сам определять наполнение категорий списком mcc
2. Моно может относить отдельных мерчантов в свои категории, на своё усмотрение (типа от основного вида деятельности) несмотря на mcc
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лис, 2020 11:25
1. Каждый банк может сам определять наполнение категорий списком mcc
2. Моно может относить отдельных мерчантов в свои категории, на своё усмотрение (типа от основного вида деятельности) несмотря на mcc
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 29 лис, 2020 13:05
Позвоните на теплую линию 8 декабря и попросите сказать сумму долга в грейсе. Тут же погасите. На утро 9 декабря сумма долга должна быть на карте.
Додано: Нед 29 лис, 2020 18:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Нед 29 лис, 2020 20:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
12го числа получил карту курьером, до сих пор не активирована, на горячей линии постоянно обещают уведомить если будут изменения. Можно как-то ускорить?
Додано: Нед 29 лис, 2020 21:06
Додано: Пон 30 лис, 2020 08:59
Из приложения/интернет-банкинга напишите обращение. С типом "Жалоба", например.
Оперативно реагируют.
Додано: Пон 30 лис, 2020 09:28
В ІБ немає реєстраії мабуть.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:06
Квесторе_поверніться тогда через сайт
Кешбечные карты!
Додано: Пон 30 лис, 2020 10:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вітаю з Кіберпонеділком, колеги!
Є пару варіантів ноутів за 15 999 грн та 18 499 грн:
1)
2)
Якщо хто може більш-менш адекватно прокоментувати мій вибір та чи варто зекономити, обравши перший варіант, будь ласка (можна і в приватні повідомлення), прошу.
Проте питання скорше про кешбек. Як його звідси отримати максимально?
Маю ПУМБ (чистими 4% на техніку, максимум 500 грн), УСБ (чистими 5%, максимум 500 грн) та Forward (брудними 7%/3%, проте лишилося ліміту кешбеку на кредитці округлено 900 грн).
Саму покупку планую з кредитної КОКОхи, хоч кредитного ліміту на ній тільки 10к, решта буде своїх, тому відсоток кешбеку буде різний для кожного з варіантів:
1) 900/15999=5.6%*0.805=4.5%
2) 900/18499=4.9%*0.805=3.9%
Отож, не дуже то й великий відсоток виходить. Як його можна збільшити? Чи можна наприклад купити подарунковий сертифікат з картки УСБ, а решту доплатити КОКОхою? Мав хтось такий досвід? Чи можна це зробити через інтернет?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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