cohan написав:kreuz советы дело неблагодарное, но все же: первый значительно слабее https://www.cpubenchmark.net/compare/In ... 3560vs3448 (проверьте на cpubenchmark точные модели процессоров, но i3 все же ерунда всегда был, норм начинаются от i5, а еще лучше i7 даже бюджетных)
в остальном Вы правильно размышляете, и поможет только Ваша экселька с прозвоном поддержки и сравнением других магазинов: например, в Эльдоорадо он может быть дешевле - а там и ПУМБ 5% кажется + рассрочка в Альфе нет лимита сверху (или уже есть? 2000?), но конечно сама категория техника маленькая (2%, выше не видел) в Комфи еще можно получить 5% при онлайн оплате, но вот подарочная карта может не прокатить при онлайн - звоните им а еще есть Эпицентр, там тоже есть ноуты и кое чего с бонусами...
в общем экономия - тоже труд )
ну и всегда помните - что можно ОТМЕНИТЬ сразу же при онлайн, если не зашел бонус, хотя, конечно, нужны свободные средства
Дякую, Ельдо з ПУМБом ще пропрацюю, а от в Альфі такої категорії не маю, в Епіку ще навіть не випускав собі картку лояльності, а Цитрус із АлЛо не видають у пошуку нічого путнього. Тому Комфі найбільш реальний варіант наразі, щоправда незрозуміло, чи 5% дають тільки за онлайн оплату чи за будь-яку безконтакнту (https://comfy.ua/ua/keshbek-za-bezkontakt.html), бо тоді можливо найпростіше розділити одну покупку на 2 чеки? Роблять таке у Комфі? Як то їм треба пояснювати?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
cohan написав:kreuz советы дело неблагодарное, но все же: первый значительно слабее https://www.cpubenchmark.net/compare/In ... 3560vs3448 (проверьте на cpubenchmark точные модели процессоров, но i3 все же ерунда всегда был, норм начинаются от i5, а еще лучше i7 даже бюджетных)
в остальном Вы правильно размышляете, и поможет только Ваша экселька с прозвоном поддержки и сравнением других магазинов: например, в Эльдоорадо он может быть дешевле - а там и ПУМБ 5% кажется + рассрочка в Альфе нет лимита сверху (или уже есть? 2000?), но конечно сама категория техника маленькая (2%, выше не видел) в Комфи еще можно получить 5% при онлайн оплате, но вот подарочная карта может не прокатить при онлайн - звоните им а еще есть Эпицентр, там тоже есть ноуты и кое чего с бонусами...
в общем экономия - тоже труд )
ну и всегда помните - что можно ОТМЕНИТЬ сразу же при онлайн, если не зашел бонус, хотя, конечно, нужны свободные средства
Дякую, Ельдо з ПУМБом ще пропрацюю, а от в Альфі такої категорії не маю, в Епіку ще навіть не випускав собі картку лояльності, а Цитрус із АлЛо не видають у пошуку нічого путнього. Тому Комфі найбільш реальний варіант наразі, щоправда незрозуміло, чи 5% дають тільки за онлайн оплату чи за будь-яку безконтакнту (https://comfy.ua/ua/keshbek-za-bezkontakt.html), бо тоді можливо найпростіше розділити одну покупку на 2 чеки? Роблять таке у Комфі? Як то їм треба пояснювати?
о, бесконтакт дело! я бы пошел по пути покупки сертификата, но надо выяснить как быстро он становится активным/с деньгами, + на сертфиикат могут не давать 5% сами Comfy (хотя например Брокард дает, но не дает потом им скидки оплатить - схема зачета скидок всегда многограннам и может ограничиваться условиями), а вообще просто позвоните и напишите в чат на сайте, ну и подойдите в магазин - скажите что две карты, сумма пополам, что можно сделать, больше денег нет - потратил в пятницу, за бонусы, думаю, подсуетятся