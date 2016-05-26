cohan написав:

советы дело неблагодарное, но все же:первый значительно слабее(проверьте на cpubenchmark точные модели процессоров, но i3 все же ерунда всегда был,норм начинаются от i5, а еще лучше i7 даже бюджетных)в остальном Вы правильно размышляете, и поможет только Ваша экселька с прозвоном поддержки и сравнением других магазинов:например, в Эльдоорадо он может быть дешевле - а там и ПУМБ 5% кажется + рассрочкав Альфе нет лимита сверху (или уже есть? 2000?), но конечно сама категория техника маленькая (2%, выше не видел)в Комфи еще можно получить 5% при онлайн оплате, но вот подарочная карта может не прокатить при онлайн - звоните има еще есть Эпицентр, там тоже есть ноуты и кое чего с бонусами...в общемэкономия - тоже труд )ну и всегда помните - что можно ОТМЕНИТЬ сразу же при онлайн, если не зашел бонус,хотя, конечно, нужны свободные средства